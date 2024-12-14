Carmen Ojeda Oquendo | ¿Se puede superar realmente una infidelidad?

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La infidelidad es una de las crisis más destructivas que atraviesan las parejas y uno de los motivos que recibimos con mayor frecuencia en la consulta. Supone la ruptura de un acuerdo o contrato entre ambos cónyuges, de confianza y exclusividad, por lo que a menudo es vivido como una situación traumática que trastorna la estabilidad personal, de la relación y de la vida familiar.

Sin embargo, una de las interrogantes que más angustia a la pareja es si este evento puede ser superado realmente y si se consigue llegar a perdonar la traición y reconstruir la confianza. Desde mi experiencia como terapeuta de pareja puedo decir que esta pregunta hay que responderla con mucho cuidado, pues no es una regla para todos sino que, aun cuando este sea el objetivo de la pareja, la superación de un evento de infidelidad va a depender de varios factores que se van abordando poco a poco a lo largo de la terapia; va a influir mucho, por ejemplo, la calidad de la relación antes del evento, las estrategias de afrontamiento de cada uno de los miembros de la pareja, los factores externos estresantes o de apoyo, entre otros.

En todo caso, antes de poder seguir adelante con sus vidas, juntos o cada uno por separado, los cónyuges deberán transitar un camino complejo que luego de la superación del impacto inicial y la crisis emocional que supone para ambos, deberá incluir la creación de un relato conjunto de por qué ocurrió este suceso en esta relación concreta, es decir, cuáles fueron las características de la relación que la hicieron más vulnerable aun cuando nunca responsable. Es este momento del proceso el que tiene la capacidad de generar un verdadero cambio, ya que dándole un significado al evento que han vivido, comprendiendo el “por qué” detrás de los actos, los miembros de la pareja podrán descubrir qué se debe hacer para fortalecer la relación y no volver a recorrer ese camino. Es luego de llegar a esta comprensión profunda que se podrá tomar una decisión mucho más consciente sobre si permanecer juntos y hacer los cambios necesarios o poner fin a una relación insana que ya no puede repararse.