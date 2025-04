Carmen Ojeda Oquendo: ¿Qué hace a una pareja más vulnerable?

En el acompañamiento a parejas que vienen a consulta tratando de recuperarse de una crisis como, por ejemplo, una infidelidad, es muy importante en un punto específico de la terapia abordar aquellos factores que hicieron que esta pareja sea más vulnerable o susceptible de que esto ocurra. Me parece importante hablar en este espacio sobre estos factores porque la atención a ellos puede prevenir eventos dolorosos en la relación, que causan grandes heridas y que en ocasiones no consiguen alcanzar una recuperación total.

Es importante aclarar que estas no son las causas directas de la infidelidad ni que la otra persona sea en algún modo responsable, ya que hay muchas parejas con características similares que no incurren en infidelidad, sin embargo, son factores que pueden contribuir a que la relación sea menos satisfactoria y por lo tanto más propensa a la transgresión.

Algunas características de relaciones vulnerables son las siguiente: 1. parejas que tienen conflictos frecuentes o que tienen conflictos no resueltos. 2. parejas que tienen bajo nivel de cercanía emocional, que no comparten entre ellos sus pensamientos y sentimientos, sus logros y fracasos, ya que no sienten libertad para hacerlo. 3. parejas que comparten poco tiempo juntos, en actividades de ocio o intereses comunes. 4. parejas que tienen bajo nivel de intimidad física, que han descuidado cultivar saludablemente la sexualidad y complicidad en la intimidad. 5. parejas con expectativas insatisfechas y que no hablan ni concilian estos temas y 6. parejas que no tienen objetivos en común, sino que se vuelcan únicamente a objetivos personales.

Atender la relación de pareja es algo primordial, así como trabajar en la resolución de los conflictos que se presentan, mejorar la comunicación y potenciar todas las áreas que abarca la vida de pareja, como la emocional, sexual, recreativa, las tareas del hogar, la crianza de los hijos, etc., promoviendo que la pareja sea un espacio en que ambos miembros se sientan cómodos y satisfechos. El amor y la conexión inicial no son suficientes para sostener una relación si no se cultiva y se construye juntos la vida de pareja.