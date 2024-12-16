Andrés Velasco | Cómo no reaccionar ante Trump

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Ante la aterradora victoria de Donald Trump, muchos progresistas han reaccionado de dos maneras. Es difícil decidir cuál es peor.

El primero es puro despecho. El día después de las elecciones, me reuní con un amigo estadounidense liberal, sin afeitar y con los ojos llorosos. “Esta elección demuestra que los estadounidenses no son gente muy agradable”, afirmó.

El segundo es la negación. Consideremos un comentario reciente del economista premio Nobel Joseph E. Stiglitz. Los demócratas deben abandonar el neoliberalismo, proclama, como si Joe Biden y su equipo no hubieran pasado los últimos cuatro años intentando hacer exactamente eso.

Ambas respuestas pisan un terreno empíricamente inestable. Peor aún, seguramente serán políticamente contraproducentes.

Decir a los votantes que son estúpidos o desalmados rara vez es una buena idea. Hillary Clinton lo intentó en 2016, cuando llamó a los partidarios de Trump “una canasta de deplorables”, y es posible que le haya costado la elección. Biden no ayudó a las perspectivas de Kamala Harris cuando pareció llamar “basura” a los partidarios de Trump.

Tampoco es bueno redoblar la apuesta por una estrategia electoral fallida. Después de perder una elección, la reacción pavloviana de los partidos de derecha y de izquierda es argumentar que si hubieran sido “más fieles a sus principios”, “creíblemente conservadores” o “adecuadamente progresistas”, seguramente habrían ganado.

Durante más de una década, el ascenso de populistas autoritarios de derecha como Trump, Viktor Orbán en Hungría, Jair Bolsonaro en Brasil o Narendra Modi en India se ha explicado más o menos así: las políticas económicas llamadas neoliberales destruyeron empleos industriales, empeoró la distribución del ingreso y vació a la clase media, lo que provocó que los votantes que se sentían abandonados recurrieran a demagogos que pregonaban prosperidad fácil y nacionalismo barato. Se supone que el corolario político es muy claro: proteger la industria nacional detrás de barreras arancelarias, aumentar el gasto gubernamental en servicios sociales e infraestructura verde (y así crear buenos empleos), transferir dinero en efectivo a los hogares pobres y observar cómo los votantes pronto regresan al redil. de partidos progresistas.

Bueno, Biden lo intentó. No funcionó. Biden mantuvo los aranceles que Trump había impuesto a China. Promulgó un enorme estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares, que consiste precisamente en gastos de salud para combatir la pandemia, cheques para hogares necesitados y transferencias a los gobiernos estatales y locales. Y luego promulgó la mal llamada Ley de Reducción de la Inflación, que proporcionó aún más de lo mismo, además de enormes subsidios ecológicos, fondos para reducir el precio de los medicamentos recetados y fortalecer la Ley de Atención Médica Asequible (“Obamacare”), y “reconstruir una mejor” infraestructura. proyectos..

Los populistas como Trump tienen éxito no simplemente prometiendo defender la industria y los empleos locales. Apelan a los valores y sensibilidades profundamente arraigados de los votantes al conectarse con las identidades de las personas (y las amenazas percibidas a esas identidades) y al comprender mucho mejor que los liberales la naturaleza tribal de la política contemporánea.

Todo esto exige que liberales y progresistas reflexionen seriamente, mucho más serio de lo que jamás pueda lograr un llamado pavloviano a “abandonar el neoliberalismo”.