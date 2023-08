La vivienda en Guayaquil

Guayaquil es una ciudad cosmopolita, que recibe buena cantidad de visitantes de nuestro país y del extranjero; en las calles gran cantidad de personas piden limosna o duermen en portales, aceras y parques porque no tienen a dónde ir, o porque no son acogidos por su familia u otras instituciones. Sin embargo podemos ver una cantidad bastante numerosa de construcciones abandonadas, por asuntos monetarios o porque ya cumplieron las funciones para las que fueron construidas y han quedado desocupadas. Ejemplos: la antigua Aduana de Guayaquil o la Clínica Santiago, o un edificio de cinco plantas en 9 de Octubre y Pichincha, que se ve en perfecto estado de mantenimiento; sin embargo está completamente vacío. Hay otros en diferentes partes de la ciudad. Pensamos que el Municipio, con su Departamento de Catastro, si tiene ya conocimiento de esto, no le da importancia. Estas construcciones deben tener o han tenido propietarios que las construyeron por algún asunto específico, y después las dejaron abandonadas; deben ser clausuradas pues se supone que no están pagando los impuestos respectivos, o que ya no hay el interés para el que fueron construidas. Pensando en muchas personas o familias que no tienen dónde vivir y que a duras penas pueden alimentarse, estas podrían ser acogidas, habitando en pequeños departamentos, con reglas específicas de limpieza, convivencia e higiene. Podrían hacerles respetar las leyes impuestas y con una pequeña cantidad de dinero, pagar su mantenimiento.

Édgar Diminich Miranda