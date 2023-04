AMLO le mete mano a la autoridad electoral: ¿para evitar el fraude? Es el ABC de sus dictaduras camufladas con la Justicia que Correa secuestró; les da impunidad y encarcela opositores. En el juicio a Lasso no hay ninguna prueba. ¿No debieron actuar así con Correa y Moreno?

En Brasil, Fiscalía busca inhabilitar a Bolsonaro por señalar lo que vio el país: la autoridad electoral inclinada a Lula. Hacen lo que sea para que Trump no vuelva a la Casa Blanca. ¿Enredos millonarios de Biden e hijo con China y otros, son tapados por la Justicia, el FBI y medios? Patriotas-conservadores elegidos pese al fraude, ¿especie a eliminar por oponerse al G. Global de China y la ONU que dio inmunidad a Lula -quien ya es presidente? ¿El siguiente favorecido será Correa? ¿Terror en Esmeraldas, le sigue Guayakill… Vacunan al heladero, retenes en barrios y amanecen colgados. Con la Base de Manta no había actividad de las FARC, ni narcotráfico, aportes ilegales, narcogenerales o brutal delincuencia. Con la Constitución del 98 había justicia, paz, FF. AA. y Policía respetadas cuidando la soberanía y seguridad. ¿El mundo lo tiene bien merecido? Trump dijo: “No vienen por mí sino por ti (EE. UU., Ucrania, Polonia, España, Israel, Taiwán, Japón, Sur Corea, Canadá, El Salvador, Ecuador), yo solo me interpuse en su camino.” Un militar chino expresó: Taiwán es un tumor que debe “ser extirpado, libre 74 años y las pocas democracias endebles del mundo”, ¿con el gran ejército, dictadura y ‘money’ del PCCH?

Juan Carlos Cobo Rueda