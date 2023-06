Reducir el tiempo de recorrido entre el valle de los Chillos y Quito es imperativo. La vía más rápida es la autopista Rumiñahui, donde circulan más de 70.000 vehículos, que se demoran ¡60 minutos en horas pico! Para resolver esta deficiencia, la Prefectura de Pichincha ha tenido la iniciativa de construir una variante en línea recta, desde el sector de Monjas hasta la Av. Velasco Ibarra (Oriental), con la construcción de un puente de 680 m de luz sobre el río Machángara y, desde ahí hasta el terminal en el parque del Arbolito, con construcción de dos túneles de 1.3 km cada uno. El gerente de Hidroquinoccio EP que es parte de la Prefectura, dice: los estudios están listos, se busca financiamiento para los $ 230 millones de costo total; estamos elaborando los TDR para el concurso de construcción que se realizará con invitación directa a una empresa pública. Otra vez Régimen Especial, de ingrata recordación. El procedimiento para contratación de la construcción deja inquietudes. Aspecto técnico: los estudios no han sido socializado, no se sabe si la prefactibilidad y factibilidad justifican el proyecto seleccionado. Legal: contratar con Régimen Especial es un peligro; el fracaso de proyectos emblemáticos de la década ganada (Coca Codo, Poliducto Pascuales-Cuenca, Planta de gas Bajoalto, etc.), contratación del operador del Metro de Quito, etc. así lo indican. Administrativo: Hidroquinoccio, especialista en hidráulica, realizó estudios de centrales hidroeléctricas en cascado del río Guayllabamba y Toachi Pilatón, cuyos resultados no fueron de lo mejor.

Marco A. Zurita Ríos