Universidades escriben más, patentan menos

El Ranking Iberoamericano de Instituciones de Educación Superior-SIR Iber 2021 contempla tres factores de medición entre 1.732 universidades de Iberoamérica, como investigación e innovación (patentes de invención. La producción científica (publicaciones) en revistas indexadas en Scopus centra en 5 instituciones, de mejor ranking: Universidad de Sao Paulo (70.244), U. de Lisboa (32.784), U. Nacional Autónoma de México (30.441), U. Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (27.519) y U. de Barcelona (26.632). En Ecuador se concentra en temas de ciencias de computación, medicina, ingeniería, agricultura y ciencias biológicas (con alto ranking: Escuela Politécnica Nacional (1.501), U. de las Fuerzas Armadas (1.494), Universidad San Francisco (1.488) y Escuela Superior Politécnica del Litoral (1.346). La innovación no es nada alentador en Iberoamérica, considerando el número de patentes registradas. De Ecuador se destacan dos universidades con patentes: la Técnica Particular de Loja (19) y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (2). Algunas universidades no prestan importancia a la redacción científica y la producción de patentes, dejando de lado fortaleza de investigación en sus países.

Mg. Roberto Camana-Fiallos