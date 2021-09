Tratemos a nuestros animales como quisiéramos ser tratados

Diario Expreso publico el 22-sep-2021 la noticia del rescate de un perro ocurrido gracias a la intervención directa de su dueña, quien es una adulta mayor de 74 años. Ella no dudó en colocar todo su peso sobre un caimán de mas de 1,80 m de largo para liberar a su mascota; esto sucedió en Florida, EE. UU. Esta historia nos muestra cómo la desesperación del momento genera las fuerzas necesarias para salir ‘avanti’. Las mascotas son parte de la familia, no son mercadería con opción de devolver a la tienda donde se las adquirió, tampoco deben ser considerados objetos para presumir ante amistades, por ser de raza y acompañados con el famoso “yo porque puedo”, sin importar si lo alimentan, lo cuidan o no. Los líderes políticos son’ influencers’ para la sociedad, por ello cuando se fotografíen alimentando fauna domestica comunitaria no deben lanzar alimento balanceado a perros o gatos en plena calle, dado que se convierte en referente de réplica. La calle tiene microbios, bacterias, y al colocar el alimento balanceado sobre esta, esas bacterias contaminan el alimento donado y enferman al animal; lo alimentan en la mañana para que en la tarde se enferme. Además ponen en riesgo sus vidas, ya que los animalitos se concentran en comer y son atropellados. Las mascotas no necesitan vajilla con filo de oro, los platos descartables serían de gran ayuda.

Ec. Marysol del Castillo