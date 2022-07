Fin del Transformar no es nada. La dictadura del SSXXI arremete

Se elimina examen Transformar para 2023. Las universidades necesitan más presupuesto para aulas, educación en línea, maestros, etc. “Recortado, pero hay plata para la corrupción”. Extranjeros en vez de docentes ecuatorianos libres pensadores, cientos de miles de jóvenes sin ingresar, imposición de carreras y a provincias, corrupción Yachay y E. del Milenio, satanización de “garaje” y fin de colegios técnicos, profesores violadores, etc. Brown sigue con adoctrinamiento zurdo e I. de género que destruyen a las familias de Dios. No se entiende cómo el país aguanta una Asamblea con los mismos de 14 años de saqueo con leyes ilegales y golpismo. La de 2017 con fugados a México y esperando la caída de Moreno. La de 2021 amnistió ilegalmente a terroristas golpistas 2019, dando inmunidad para Junio Negro 2022. ¿Y de forma ilegal y tramposa activaron el art. 138 para botar a Lasso? 90 % de ecuatorianos rechaza la violencia por la paz, libertad y democracia. ¿Pero llegan con fraude zurdo e imponen con cabildeados y amenazados? Y vuelven con mordaza a la prensa y opinión ciudadana, violatoria de derechos y tratados universales. Y vamos a la cárcel cubana de 63 años, que pidieron comida y libertad en 2021. Criminalmente reprimidos con 5 generales procambios: ¿Dizque suicidados? Sin romper un vidrio: “cárcel de hasta 25 años por sedición”. A. Oppenheimer, el papa los olvida y ensalza a la dictadura. ¿Aquí, en 2015, evitó caída de Correa por la paz y tenemos brutal violencia? ¿Y universidades católicas reciben a terroristas-golpistas del SSXXI y comunismo senderista de la wiphala?