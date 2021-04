Todavía buscando al final del arcoíris

Cuando hice una búsqueda en Google de información personal aparecieron varios sitios, pero también uno relacionada a “Trabajos divertidos para la jubilación que pagan una pequeña fortuna”. Mi nombre es bastante común, así que me pregunté cómo sabía Google que estaba jubilado, que me gustaba la diversión y que me vendría bien una pequeña fortuna. Sé que los anuncios personalizados y las sugerencias son una realidad en las búsquedas y en muchas páginas web, pero me pregunto cuánto saben sobre mí y por qué. Cuando decidí hacer clic en el enlace, todo lo que obtuve fue: “Parece que no hay muchas coincidencias excelentes para tu búsqueda” y por lo tanto, hoy mi vida sigue igual.

Aquí hay algunas lecciones: no hagas clic en enlaces web extraños. Podrían ser peligrosos o simplemente decepcionantes. Google sabe mucho sobre ti y esto debería ser un recordatorio de que no debes publicar nada en la web que no quieras que tu abuela sepa o vea. No hay trabajos reales que paguen mucho por hacer poco o al menos no era así mientras yo todavía estaba trabajando. Tal vez me quede fuera de Internet unos días para evitar más decepciones, pero todos sabemos lo adictivo que es. Buena suerte si intenta mantenerse alejado de las redes sociales durante más tiempo del que se necesita para tomar un café.

Dennis Fitzgerald