Terrible sentencia

El 23/12/2009 Fiscalía inició una indagación previa contra Javier P. y 18 personas para investigar un presunto delito de peculado por irregularidades en la compra de 7 helicópteros Dhruv, por $ 45 millones, dentro del contrato suscrito por el Ministerio de Defensa el 05/08/2008 con Hindustan Aeronautics Limited (HAL) de India. La investigación fue desestimada y archivada en 2016. El 23/12/2020, el juez nacional Iván León aceptó el pedido de Fiscalía de reabrir la investigación previa. Y se abrió investigación previa por el asesinato del Gral. Jorge Gabela, ocurrido el 19/12/2010, en que se recopilaron evidencias que advierten la presunción de disposiciones arbitrarias en el proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato. El 07/10/2021, la fiscal Diana Salazar formula cargos dentro de la audiencia. El 27/07/2022, Fiscalía presenta dictamen acusatorio contra 16 personas en calidad de autores y 2 como cómplices de la infracción vinculada a la caída de 4 helicópteros, en la que hubo 3 muertos y varios heridos. El 19/06/2023, el juez Luis Rivera emite su resolución decidiendo sobreseer a los 18 procesados porque no se evidenció dolo ni perjuicio económico, y porque, según él, el Estado no fue perjudicado con esa compra, fallo de primera instancia que fue apelado por Fiscalía. El Estado se ha perjudicado con $ 45 millones del Presupuesto y $ 53 millones que pagó Seguros Sucre, y los muertos, triple pérdida. No ameritaba sobreseimiento y este no desvincula a los autores intelectuales del delito de asesinato o ejecución extrajudicial del Gral. Gabela; y abona a la inseguridad jurídica.

Franklin Salazar Savinovich