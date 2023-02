¿Lasso, culpable de todo? Y los zurdos hicieron un paraíso desde 2007, cuando sacaron la Base de Manta, pusieron la tabla de multiplicar droga, enviaron valija diplomática con droga, recibieron aportes ilegales, desaparecieron Gabela, Valdiviezo, Tendetza, Wisum, Pazmiño y esposa, etc.; violaron la constitución e hicieron leyes procorrupción en el poder y prodelincuencia con penas irrisorias, y adolescentes, embarazadas y adultos sin sanción. No se puede mostrar el rostro de los infractores…, liberan con ilegal ‘habeas corpus’, descabezaron a las FF. AA., asaltaron los fondos de la Policía, del IESS; bombazo y muertos infamemente, como los de Diario El Comercio en la frontera, etc. Fraude al país a Lasso-Páez, y de izquierda a derecha pasaron por Carondelet políticos y no políticos. Moreno y su “alta cirugía contra la corrupción” y Lasso “ni un solo correísta”: el país les creyó y aguantó. ¿A Yaku no le aguantaban una? ¿Yaku a segunda vuelta y Correa dijo que no pasaba sino Lasso, dando los porcentajes? ¿Por qué ahora la Posta y la Fiscalía arremeten contra los allegados a Lasso? ¿Y ganaría el No, y Pabel, Yunda, Freile y zurdos y allegados? Candidatos baleados y ¿el CNE, Gobierno, Asamblea y la Justicia qué dicen? En 2009 Francisco Huerta dijo: hay una narcodemocracia “con bendición oficial”. En realidad, una “autocracia”, que sigue controlando todo y a todos ¿El CNE pide feriado? Elecciones con una pistola en la sien y violencia nunca vista hasta 2006, excepto por AVC, que subió al poder en 2007.

¡Viva el dictatotalitarismo, componenda y terror; en el SSXXI se vota, pero no se elige!

Juan Carlos Cobo Rueda