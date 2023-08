Ecuador sufre dificultades socioeconómicas graves, inseguridad y corrupción, que imparten miedo y hambre, ambos provocadas por el hombre. ¿Por qué busca su autodestrucción? Por la selección natural de Darwin, producida por sobrepoblación y falta de recursos. El censo de 1950 arrojó 2’733.859 habitantes y el de 2010, 14’438.499; en 60 años la población creció 5,3 veces; la tasa demográfica pasó de 3 % a 1,7 %. La inseguridad bajará con el control de ingreso de la droga; a largo plazo, con atención eficiente y efectiva a la sociedad. Pero la escasa disponibilidad de recursos no lo permite; para equiparar no queda otra cosa que limitar el crecimiento de la población, con tasa demográfica nula. Se lo consigue igualando la tasa de natalidad y la de mortalidad. Otra causa de corrupción e inseguridad, posiblemente más severa, es la migración del campo a la ciudad. El censo de 1950 indica una población urbana de 16 % y rural de 84 %. El de 2010 población urbana de 63 % y rural 37 %; en 60 años la zona urbana ha recibido 3’754.010 habitantes de la ruralidad, que han cambiado su estilo de vida, de autoabastecimiento a sociedad de consumo, donde la tendencia enfermiza a la compra y la falta de ingresos constituyen caldo de cultivo para la violencia y corrupción. El retorno al campo es urgente. Las estadísticas deben servir de base para que los gobiernos, central y seccionales, planifiquen (no improvisen) mejores estrategias para solucionar los problemas socioeconómicos, cuyas verdaderas causas son la sobrepoblación y la mala distribución territorial.

Marco A. Zurita Ríos