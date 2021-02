No se entiende cómo en Ecuador aún no existe un servicio de información meteorológica correctamente llevado, al que se pueda acceder en la red. Si alguien desea conocer cuánto ha llovido en enero en Guayaquil, Vinces o Jipijapa, no le será posible. El Inocar, el único organismo que proporciona algo de información, lo hace para muy pocas localidades, puertos sobre todo y con reportes que pueden estar totalmente errados, como el que indica que en Guayaquil en enero apenas llovió 4,8 mm. Solo en la lluvia del 3 al 4 de enero cayeron más de 80 mm y lo normal son 200 mm. Pero esto es imposible saberlo pues el Inamhi, que es el organismo responsable de registrar toda la meteorología del Ecuador, brilla por su ausencia. Apenas emite boletines sobre pronósticos, nada de registros. El link Red de Estaciones http://186.42.174.236/InamhiEmas/ es inutilizable. No muestra información procesada ni resumida, sino datos crudos, por hora, que no se entienden. No tenemos acceso a registros procesados; no los publica. En cualquier país moderno los registros de precipitación se publican actualizada y diariamente, máximo con dos días de atraso y para las localidades más importantes del país, donde debería haber estaciones meteorológicas. Debería incluir reportes de luminosidad, humedad y temperatura. Es inconcebible no tener un servicio decente de información meteorológica. Andamos a ciegas en climatología y nos consideramos país agrícola.

Ing Agr. Jorge Josse M.