¿Nos sentimos seguros con el IESS?

Asegurados o afiliados al IESS que cumplen sus obligaciones. Trabajadores, obreros, empleados, empleadores, libres profesionales, voluntarios y otros, pagan puntualmente al IESS. Pero escuchamos asombrados de su situación precaria relacionada al irregular y mal manejo económico de la institución, pese a recibir tanto dinero, entre otros y tantos reclamos, en cuanto a servicios y prestaciones. Cierto, toda regla tiene su excepción. Oímos que va a quebrar, que no va a quebrar, etc., si es que no se toman las adecuadas y correctas medidas a tiempo. Serán a lo mucho y exagerando un mil personas que toman la bandera, actuando de una u otra forma, colaborando, reclamando, preocupándose para que el IESS salga a flote, institución que pertenece a los ciudadanos que pagan con su esfuerzo, mes a mes, este seguro. (¿Seguro?) ¿Y los otros tres millones y medio o más de afiliados que pagan este seguro, qué hacen en la práctica para interesarse, mejorar, apoyar, para obtener una buena administración y servicios por parte del IESS? O dejamos decidir a pocos el destino del IESS, con consecuencias que estamos sintiendo. La realidad nos dice, que no es suficiente con solo pagar mensualmente y por muchísimos años este seguro. Se debe hacerse algo más.....

Giovanni Rosania di Domenico