En cuanto a la energía eléctrica, el pueblo de la ciudad de Guayaquil no solo está sufriendo robos en sus instalaciones eléctricas exteriores, ‘breakers’ y cables de alimentación, sino que también el mismo día que se vence el plazo para pagar el valor del ‘consumo’ le están bajando el ‘breaker’ primero y luego alguien toca la puerta y hay que darle unos dólares para que lo reconecte y correr a pagar. Hace poco, en lo que a mí respecta, me cobraron dos veces el mismo valor de consumo de un mes. Fui a reclamar, perdí medio día y la persona que me atendió me dijo que estaban cobrando por adelantado. Imagínese usted esa respuesta, me confundió con un estúpido. Me fui sin decir nada pues sabía que la estupidez era de ella. Poco a poco han venido subiendo los valores de la planilla y lo que es peor, han triplicado los valores. Esto ya constituye un atraco descomunal y a muchas familias que antes pagaban $ 30 hoy les sale una planilla cercana a los $ 100. Nosotros no estamos en capacidad de pagar esos montos, nos afecta considerablemente en nuestra economía. Le pedimos a usted, Sra. Diana Salazar, fiscal general del Estado, que haga una investigación urgente y que multiplique sus esfuerzos en defender al pueblo. No entendemos nada de esto, tienen cualquier cantidad de dinero y quieren más; usureros.

Jorge Morán Mosquera