Señor ministro de Agricultura, tire un salvavidas al pequeño campesino ecuatoriano

Todos conocemos que el fuerte invierno ha devastado el campo, y los más perjudicados son los que tienen de tres a cinco cuadras de terreno. Estos son los que dan la alimentación al pueblo ecuatoriano, más que todo a los que tenemos menos ingresos económicos. Hay que condonar la deuda a estos agricultores porque darles un nuevo préstamo no solucionaría el problema; más bien les genera más preocupación ya que tendrían dos deudas: la anterior y la actual. Eso sin duda sería darle más preocupaciones a nuestro agricultor. Así, lo más saludable sería condonar la deuda.

Liberado de esta, le nuevo préstamo sí le serviría para que nuestros campesinos se rehabiliten y puedan sembrar los productos de corto tiempo, como tomate, pimiento, yuca, acelga, etc., que son los que más consumimos los pobres de este país.

Para ello, usted mismo recorra el campo y haga un censo de quiénes son los que más necesitan que se les dé ayuda económica. No se base en sus asesores, a ellos no les interesa que se resuelvan los problemas que está atravesando el país. Con ello, señor ministro, no tendremos escasez de alimentos en los próximos meses,

El Ministerio de la Vivienda debe entregar casas a aquellos de nuestros campesinos a quienes se les han destruido sus viviendas por las aguas.

Gualberto Arias Bonilla