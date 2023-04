Señor Lasso, ¡muerte cruzada ya!

Con tristeza hay que reconocer que el país es un Estado fallido, una democracia de papel donde los delincuentes asesinan, roban y extorsionan, y los políticos que manejan el Estado son indiferentes al resto de ecuatorianos condenados a vivir con zozobra. Pero lo más indignante es ver una “justicia” descarada que libera delincuentes, una Asamblea mediocre que vive solo para sus intereses oscuros, y un presidente de la República que ha dado muestras de su incapacidad para superar los graves problemas, incumpliendo promesas de campaña, además de mentir en cadena nacional. Señor Lasso, decrete la muerte cruzada. Esto no es un negocio a largo plazo -como en su banco-, la patria necesita decisiones ahora. Tendrá seis meses para demostrar que quiere dejar su nombre en la historia, usted no necesita la pensión vitalicia. La Asamblea se irá a la casa y no pasará nada; ese dinero que ahorraremos se invertirá en mejorar escuelas, colegios y vías. Por decreto debe declarar guerrilleros a los delincuentes y narcos. Que asesinos, ladrones y extorsionadores no tienen los mismos derechos que las víctimas. Que de verdad controlen las cárceles, cuento de nunca acabar. Que los sentenciados devuelvan lo robado. La misma tecnología que escuchó a su cuñado, que sirva para perseguir a los jefes de criminales. Que las FF. AA. y Policía sean inimputables penalmente en el ejercicio de sus labores. Ningún juez podrá liberar a sentenciados o detenidos con armas y/o droga. Si no puede tomar estas decisiones, señor Lasso, debe renunciar y pedir disculpas al país. Estoy a punto de creer que los patriotas solo son un invento de los libros de historia.

Julio C. Navas Pazmiño