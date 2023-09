Mucho ruido y pocas nueces es el adagio popular que indica decir mucho y no hacer casi nada, mentir públicamente o en grupos. Es lo que está pasando en nuestro país, ya que el gobernante no logra poner en orden al Ecuador que prometió enderezar, tomando en cuenta los males que ya se habían apoderado del país cuando se sentó a gobernar. Es verdad que la mesa estaba puesta para que la inseguridad se acomode, porque ya estaba instalada. Eso es verdad, además de que la Asamblea anterior, inoperante por donde se la mire, hizo lo imposible para no dejar gobernar; pero en toda actividad existen estrategias para enderezar lo torcido y se nota que no la emplearon.

Sin embargo, nunca es tarde, lo que no se pudo hacer antes debe iniciarlo ahora, en la parte final del mandato, poniendo en orden las actividades, como procurar que las personas de escasos recursos económicos sean atendidas en forma organizada en sus enormes necesidades, cambiar las estrategias, suprimir ministerios inservibles que quedaron con vicios de funcionamiento desde la ‘pelea pasada’”. Muchos empleados siguen en esos cargos, no hay cambios significativos y los niños siguen siendo ‘enamorados’ por los delincuentes porque no existe un plan agresivo para que la educación sea diferente. ¿Por qué no se pide ayuda a líderes que ya pasaron este descalabro social en otros países?, como en Colombia, donde la ciudad de Medellín fue transformada de una situación parecida a la nuestra en la década de los noventa, habiendo mejorado la calidad de vida de los colombianos porque desarrollaron la convivencia de los buenos, construyendo alianzas de colaboración, creando nuevas instituciones. Acá, apuntamos a un solo sitio, como es la de intervención de militares y policías, sin fortalecerlos, ni modernizar y enderezar el sistema de Justicia, que deja libre a delincuentes, indeseables para la mayoría de ecuatorianos y apoyados por los llamados ‘derechos humanos’. Ahora, seguimos en la cuerda floja, ya que estamos próximos a otras elecciones y es obligación evitar la metida de mano de los facinerosos en la decisión de los ecuatorianos, pues tratarán de continuar en sus fechorías colocando en un cargo importante a un individuo que no quiere el pueblo, porque seríamos otra nación sin democracia en América.

Rodolfo López Osorio