Salinas ya no es igual...

Siendo pequeña jugábamos carnaval entre la familia y salíamos con globos llenos de agua. A medida que crecía empezaron las caminatas a lo largo del malecón de Salinas; bajábamos a la playa con carioca en mano y balde de globos. Con mi hijos pequeños la novedad era prepararse con pistolas de agua y globos en el balde de la camioneta de la tía, y carioca. Este juego se ha ido convirtiendo en uno mucho más agresivo y ofensivo; en posteriores años ya no solo estaban presentes globos y carioca, ahora venían con lodo, huevos, cervezas, orina, lo cual ya no permitía un juego de carnaval inofensivo. Hoy estoy sorprendida al ver cómo un grupo de las nuevas generaciones ha tergiversado un juego sano en algo violento, al punto de sacudir un vehículo, abrirle las puertas y meterse a mojar a quienes lo ocupan. Hay una notoria falta de valores, descontrol e hipersexualidad que cae en la vulgaridad y el bochorno. En un video que circula por redes se observa a una mujer (puedo pensar que estaba pasada de tragos) y a un hombre (parece un abusador) en una escena despreciable, sin pudor; y quienes están alrededor celebran y filman esas acciones inmorales, demostrando descomposición social. ¿Qué paso con la familia? ¿A dónde se fueron los valores, la moral, la dignidad? No podemos dejar que esto se vuelva normal, que los antivalores gobiernen nuestro país. Defendamos la moral, recuperemos los valores; eso solo lo puede hacer cada familia. Hagamos que prevalezcan los principios morales y cristianos y sobre todo una educación basada en el ejemplo.

Sara María Romero Aguirre