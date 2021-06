Retorno a las aulas: en septiembre de 2021

El primer grupo en retornar debe ser el nivel superior (universidades), siempre y cuando el plan de vacunación involucre a los mayores de 16 años en adelante. Luego podría continuar con ciclo diversificado, vacunando a adolescentes entre 12 y 16 años, que ya está aprobado por la OMS. Los menores de 11 años deben retornar en 2022, cuando ya todos estemos vacunados. Pretender regresar a clases presenciales hoy 7 de junio es apresurado, antitécnico, peligros e irresponsable. Apresurado, pues solo hemos vacunado a 1’700.000 personas con una sola dosis y algo más de 600.000 con ambas; estamos muy lejos de la inmunidad de rebaño, que son aproximadamente 10 millones, y ojalá se alcance hasta el 31 de agosto. Antitécnico, pues quien tomó la decisión no fue un comité de salubristas y epidemiólogos frente a una pandemia que podría estar iniciando un periodo de meseta, mas no una curva descendente y sostenida de por lo menos 6 semanas. Peligroso, pues implica mayor movilidad de la población, que se va a reflejar en incremento de casos y contagiosidad, frente a nuevas variantes más contagiosas, letales, que cada vez infectan y complican más a jóvenes, adolescentes y niños. Irresponsable, pues al ser voluntario, si por desgracia algún niño o adolescente se enferma y complica, le echarán la culpa al padre de familia o representante. Si ya hemos esperado tantos meses, ¿qué nos cuesta esperar tres más para paulatinamente retornar a una nueva normalidad? Sugerimos a la ciudadanía que por el momento no mande a sus hijos a clases presenciales.

Dr. Francisco Plaza B.