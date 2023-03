Resultados de la consulta

Varias opiniones se han vertido para explicar el triunfo del NO en las preguntas de la consulta popular. Aquello se debe exclusivamente a la falta de visión política del presidente Lasso y sus asesores. No acertaron al seleccionar los tiempos para el proceso.

Por sentido común la consulta popular que se anunciaba desde el inicio del gobierno debió planificarse para realizarla cuando el presidente gozaba de alta popularidad debido al exitoso proceso de vacunación. El SÍ hubiera ganado con más del 70 % en todas las preguntas, como predecían las encuestas; mejor si se incluían preguntas que beneficien directamente a la población, como el uso legítimo de la fuerza por parte de la Policía, para detener la delincuencia, no el uso progresivo que determina el absurdo de que primero dispare el delincuente para que reaccione el policía, cuando ya esta herido. Y el trabajo por períodos cortos para incrementar el empleo. Pero no, se escogió el peor momento, cuando el presidente estaba desgastado y bajo en popularidad. Para colmo del descuido ligaron la consulta a las elecciones de alcaldes y prefectos, cuyos candidatos opuestos al Gobierno arrastraron al NO en su afán desestabilizador.

Mario Carrillo Salgado