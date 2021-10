Réplica: sobre publicación del 26 de septiembre

Luis Almeida Morán, como legislador de República del Ecuador y ciudadano, en relación a la publicación de Diario Expreso, del domingo 26 de septiembre del 2021, en la sección actualidad, página 4, cuyo autor es el señor Roberto Aguilar, ejerciendo mi derecho constitucional a la réplica, solicito lo siguiente:

1.- Que el periodista aclare que la expresión de odio, tales como “viejo zorro” y tratado de filosofía de bolsillo, son apreciaciones personales del citado señor y que no forma parte del criterio del medio de comunicación. Hay que recordarle al periodista que la sección no forma parte de una columna de opinión y que como nota informativa incumple con los parámetros de veracidad, precisión y contraste que debe tener una noticia conforme lo establece la Ley Orgánica de Comunicación y estándares del Sistema Interamericano de Protección.

Las expresiones de odio y discriminación, expresadas por el periodista Roberto Aguilar, no están protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos y por la legislación ecuatoriana.

2.- También hay que recordarle al periodista Aguilar que su animadversión manifiesta a filosofía y humanismo secular, no pueden ser objetos de mofa o burla, especialmente en el contexto de un tema tan amplio como son los derechos humanos universales.

Pese a ser citados varios en la nota, el periodista en ningún momento me contactó para pedirme información o contrastar mis opiniones. No obstante, reitero mi compromiso con la libertad de expresión y libertad de prensa, pero existen las vías adecuadas para que el periodista exprese su opinión de tipo político, mas no a través del uso de la noticia o nota informativa para calmar su preferencia política. Lo invito a ser candidato para que en las urnas aplique su ideología y posición, para que pueda ser un gran legislador.

Ab. Luis Almeida Morán

Asambleísta-Legislador