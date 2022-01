¡Reducir a la mitad el Servicio Exterior, pero ya!

En el mundo existen 194 países, para los cuales existen 44 embajadas, 36 consulados y 5 representaciones, muchos de estos cargos ocupados por cuotas políticas. Hay representaciones ante el gobierno de Moldavia, Brunei, Antigua y Barbuda, Santa Sede, Indonesia, Siria, Marruecos... Nos exprimen con impuestos a la clase media. ¿Cuánto generan al país las representaciones diplomáticas de Catar o Ucrania?, ¿la de la Santa Sede?. Y no me vengan con el cuento de “la presencia de Ecuador en el mundo”... porque si van a sacar dinero de nuestros bolsillos para dárselo a viajeros mochileros, entonces supriman muchas de esas representaciones que no aportan nada a la nación. En cada país de Europa tenemos representaciones diplomáticas; con las nuevas tecnologías, que hasta permiten estudiar la universidad a distancia, bastarían una o dos representaciones europeas que se hagan cargo de todo, que trabajen y generen rendimiento para Ecuador. Sr. Lasso, usted no es un advenedizo en administración, conoce sobre administración por objetivos, ¿están claramente definidos esos objetivos?, ¿están enlazados a las metas de la nación?, ¿se están cumpliendo? Si el Servicio Exterior fuera una empresa suya, ¿cuántas representaciones tendría alrededor del mundo? Las representaciones diplomáticas deben generar un retorno, y usted lo sabe.

David Ernesto Ricaurte Vélez