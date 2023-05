Principios de independencia judicial: vía libre para la impunidad

La prensa local informó que el Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió suspender por tres meses, sin sueldo, al juez que sustituyó la prisión preventiva, dejando en libertad a varios procesados involucrados en el mercadeo de pornografía infantil. El CJ, además, instruyó a la Dirección Provincial del Guayas, que inicie el procedimiento disciplinario contra el presunto corrupto juez, “respetando los principios de independencia judicial y celeridad...”. Resulta inadmisible y absurdo que el CJ solo sirva para esta clase de decisiones, con las cuales pone en total indefensión a la ciudadanía. Debería tener la facultad legal para analizar los procesos y establecer la idoneidad de los jueces en la administración de justicia y sea el mismo CJ que sancione ‘ipso facto’ de haber ineptitud manifiesta para ejercer el cargo. Si no existe esta competencia, el presidente del CJ debe preocuparse de presentar proyectos de ley para que realmente sea un consejo de judicatura que, al igual que otras instituciones como la Superintendencia de Bancos, la Contraloría, etc., haga las veces de auditor. Los jueces no se pueden escudar en aquella cantaleta de que tienen independencia judicial, pues ningún servidor público debe estar exento de rendir cuentas por sus actos, con mayor razón cuando por simple inspección se observa la emisión de sentencias que afectan los derechos de los ecuatorianos más vulnerables, como son los niños.

Ángel Campoverde