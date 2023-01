Presidente, asambleístas, preocúpense de los jubilados

Desde las presidencias de Lenín Moreno y con el actual Guillermo Lasso, venimos los jubilados y pensionistas del IESS reclamando porque con los aumentos al salario mínimo vital los más perjudicados somos nosotros, en especial los que ganamos menos de $ 400 mensuales, pues todos los productos suben de precio escandalosamente (medicinas, alimentos, vestuario, etc.) y si nadie se preocupa por esto, luego de dos semanas veremos acreditar nuestras pensiones aumentadas en misérrimos centavos. Así lo dejó establecido el Gobierno de la década nefasta en 2016 y lo continúan ejecutando los siguientes gobernantes. La canasta básica cada vez se aleja más de las pensiones de la mayoría de jubilados. Los asambleístas ridículos, en lugar de perder tiempo buscando decretar el Día Nacional del Bizcocho, pongan en sus agendas asuntos trascendentes y devenguen el sueldo que pagan los mandantes. Los noticieros dicen que el Gobierno ha formado un comité para estudiar la situación del IESS. En él debería incluirse al Dr. Marco Proaño Maya, quien fue un versado y preocupado por los jubilados. Puede que sea necesario calentar las calles, como lo hicimos con ancianos jubilados cuando quebraron los bancos. Nos reuníamos todos los lunes a partir de 1998, formamos un comité y logramos que poco a poco nos devolvieran nuestros fondos. Al mediodía nos sentábamos o acostábamos en 9 de Octubre y Pedro Carbo para que la Policía no nos lleve detenidos. Sr. Fernando Villavicencio, tome nuestra bandera. Preocúpese por los pensionistas. Si nadie nos toma en cuenta, veremos la forma de organizarnos para no seguir siendo la última rueda del coche.

Jorge W. Tigrero Quimí