¿Cómo podremos construir una sociedad inteligente?

No son momentos saludables para Ecuador; no lo ha sido desde varios años atrás. Llevamos muchos años de vida republicana en la desventura de ser uno de los países miserables de la región. Nunca ha tenido un momento de paz y prosperidad, hemos caminado de manera impúdica por el rumbo contrario al de la historia. No hemos detectado a tiempo las células que desde el principio invadían nuestro tejido social y hoy pervivimos alejados de cualquier vicio de orden que conlleve al desarrollo y prosperidad. Seguimos siendo pobres e inseguros y cada vez más desesperanzados. Si las elecciones presidenciales de 2021 generaron expectativa de cambios positivos, los hechos y acciones de los políticos de siempre las han roto en mil pedazos. Unos debido a su inercia e impericia, otros por su afán de destruir lo poco que el Gobierno tenga intención de solucionar de los graves problemas del país. Es imposible para ellos lograr acuerdos consensuados con inteligencia con el fin de encaminarnos hacia el desarrollo. La finalidad de unos hasta hoy no sabemos cuál es; la de otros, buscar la impunidad de caudillos que, desde afuera, deciden con cómplices locales encumbrados en el poder judicial, haciendo lo que a ellos le conviene. El problema es moral, estriba en que en el imaginario colectivo los valores empujan hacia la miseria, porque siempre es más fácil cargar en otros la responsabilidad de vivir y buscar la felicidad y bienestar que la gente debería buscar por si misma. Más allá de condenar la hemiplejía que exhibe nuestra intocable clase política por más de cuatro décadas, debemos esforzarnos por cambiar nuestros valores. Solo construyendo valores hegemónicos basados en una conducta social inteligente podremos lograr construir una sociedad inteligente. Ojalá Dios permita que nuestra patria cambie para bien. Intentar y nunca desmayar para que los cambios lleguen, pero hay que trabajar mucho en ello.

Mario Vargas Ochoa