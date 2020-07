¡Peligro… elecciones!

Es un peligro incierto elegir dignidades, peor que el coronavirus. Los corruptos están enquistados profundamente en el sistema. Los partidos políticos para ganar reclutan a famosillos que no tienen la menor idea de lo que es gobernar, administrar; luego los desechan. Los electores debemos exigir que para ser candidatos tengan como mínimo de preparación tercer nivel académico; que el candidato a presidente presente planes sustentables de cómo, cuándo y con qué resolverá problemas; que debata exponiendo argumentos. Exijamos verdaderos planes que saquen del caos al país y lo lleven al desarrollo autosustentable. Si un candidato no reúne ese perfil mínimo no merece nuestro voto.

Daniel Uyaguari Zh. MSc.