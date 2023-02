Pedidos al alcalde de Salinas

Señor alcalde de Salinas, usted puede pasar a la historia si frena las invasiones, atiende el sistema de alcantarillado de Puerta del Sol 2 y retira material (polvo y lodo) sobre el que no se puede seguir pasando máquinas que lo aplanen; tienen que retirarlo (abajo hay asfalto deteriorado) para que dure años y no quede más alto que nuestras aceras. Tengo 80 años y no puedo disfrutar de mi casa. Acabo de ir a Salinas y fue imposible salir de la casa, tuvo que ayudarme una familia amiga que tenía vehículo. Esto lleva años, ante la indiferencia de anteriores alcaldes. Y usted debe conocer que perdimos el Jardín Botánico, que era un pulmón natural; un alcalde lo vendió a un traficante de tierra que lo convirtió en invasión. Pasan los años y este pulmón no se recupera. Merecemos una explicación y le pedimos proporcionarnos áreas verdes para reparar en algo la falta que nos ha hecho por años. También necesitamos separarnos de la invasión, que nos ha traído insalubridad e inseguridad. Tiene que revisar quiénes son los dueños de los solares que colindan para que los cerquen.

Tenemos la convicción, de que usted va a trabajar con civismo, planificación y dando lo mejor para mejorar la calidad de vida de los que habitamos en Puerta del Sol 2 y otros sectores olvidados. Y a la vez mejorar la cultura de las personas que llegan a disfrutar del balneario. En este feriado de Carnaval fue alarmante la manera como se comportaron. Es necesario hacer un evento cultural en estas fechas, que las motive a dejar esa manera desenfrenada de comportarse, que demuestra poca educación y respeto.

Laura Gómez Serrano