Sobre las papeletas y la trazabilidad

Estamos a puertas de una nueva elección gestionada por el Concejo Nacional Electoral. Como ciudadano obligado a votar, quisiera que esta vez el CNE no nos vuelva a tomar el pelo y corrija el error cometido en las últimas elecciones, donde todas las papeletas tenían un mismo diseño de código de barras, sin números, al igual que un mismo número de serie. Mas allá de que montaron todo el show del reconteo con la venia del IGM en 2017, donde se veían papeletas sin doblar que eran parte de la muestra del reconteo, incluso del famoso papel ‘especial’ que a contraluz parecía una hoja A4 cualquiera, sin ser experto en seguridad electoral, es casi improbable que vendan guachitos de lotería premiados sin la correcta trazabilidad; hasta los billetes de un dólar tienen un número de serie distinto. Como ciudadano, espero que se socialicen a tiempo las seguridades en papeletas, los métodos de validación y trazabilidad; caso contrario tendremos una vez más elecciones con un número de papeletas descontrolado, lo cual genera mucha suspicacia, más allá del sistema de conteo. Para eso no nos obliguen a votar, no nos hagan perder el tiempo, y sigan repartiéndose el país con la mentalidad de señores feudales con la que actualmente se manejan las cosas

Carlos E. Jiménez O.