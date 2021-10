El país necesita comprensión y ayuda de sus ciudadanos para poner fin al caos

La ciudadanía está llegando a un punto crítico en lo que respeta a seguridad, trabajo y solidaridad. No se puede cargar todo el peso del problema a un gobierno que prácticamente se está estrenando en su puesto. Suponemos que sabía el problema en que se metía, pues era la tercera vez que intentaba llegar al poder. Probablemente no entendía los problemas que recibiría de herencia de un individuo que se mantuvo 10 años en el poder, haciendo y sembrando daños, y dejando a un presidente 4 años más en un puesto que le quedaba grande. No entendemos tampoco el porqué un desconocido personaje antes de acceder a la presidencia no la quiso soltar, ni su afán cada vez mas evidente por volver al país del “nunca jamás”, por lo que sigue sembrando el caos desde afuera y no deja vivir con tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Dura tarea le queda al nuevo presidente al tener que enfrentar a las mafias indígenas, de la transportación y arrocera que parecen no entender que el país necesita comprensión y ayuda de parte de sus ciudadanos para poner fin al caos que comienza desde las cárceles, donde los presos parece que estuvieran más cómodos en ellas y se dan el lujo de tener toda clases de armas o teléfonos, proporcionados muchas veces por sus mismos custodios.

Mientras tanto el resto de habitantes vivimos en el terror y la angustia.

Ing. Édgar Diminich M.