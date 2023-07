Nuevas experiencias

Ha pasado un tiempo suficiente para poder ver hacia dónde y cómo se enrumban las nuevas administraciones provenientes de las últimas elecciones. En lo que a Quito se refiere, un medio de comunicación muy reconocido nos advertía que la nueva administración municipal y el alcalde de Quito se habían rodeado de personas con amplia experiencia “en el campo administrativo y burocrático”, y confirmamos que ese medio de comunicación tenía razón. Nos encontramos con personas de experiencia y ojalá esto no signifique el servirse del cargo y no servir desde el cargo, la prepotencia, el mirar a los que no son de su redil como enemigos y no como ciudadanos etc., etc. Como colofón de lo anterior, el alcalde nombra como gerente del Metro a una persona de amplia experiencia; fue gerente del Mercado Mayorista de Quito y director o gerente o como se llame del Instituto de Seguridad Social, y todos sabemos las enseñanzas y las experiencias que el IESS provee a sus exdirectivos.

Quieran Dios y Santa Marianita apiadarse de esta sufrida ciudad, que hace más de 12 años no tiene alcalde. En fin, cosas de la revolución ciudadana.

Rafael Alberto Rosales Ramos