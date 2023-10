Un día me percaté de que me están robando el wifi. Me sentí decepcionado, ¿por qué son deshonestos? Hay maldad en el corazón, se perdió la noción de la integridad. La honradez es un bicho raro, extraterrestre, pues los terrícolas se volvieron terribles. Están viviendo una distorsión conceptual: a lo bueno le dicen malo y a lo malo, bueno. Algo sucedió en su corazón lastimado, hay un estrabismo emocional y espiritual. La sociedad está enferma de desconfianza, nadie está seguro; observamos descomposición moral. Quiero hacer el bien y volver a confiar, pero la maldad ha levantado una barrera con púas. Solo me queda no dejarme contaminar, sumarme al bando de los buenos; necesito sobrevivir a la decadencia social. ¿Cuáles son los factores de la descomposición moral? ¿Por qué hay decadencia social? ¿Qué hacemos para recuperar la cordura? “El engaño engaña al engañador, el robo le roba al ladrón, el malvado es atrapado por el mal, son las evidencias de la desintegración conceptual”. Proverbios 10:24 Lo que el impío teme, eso le vendrá; pero a los justos les será dado lo que desean. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero