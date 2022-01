La lógica nunca pasa de moda

Es necesario usar lógica en las medidas de bioseguridad, caso contrario todo quedará en letra muerta, los contagiados cada día serán más y la economía difícilmente arrancará. Ayer fui a un mall de la ciudad. En el área de entrada, una persona mostró al guardia de seguridad la imagen de un carneé de vacunación a través de su celular e ingresó. Le pregunté por qué aceptaba eso y dijo: “a nosotros nos dijeron que pidamos el carné de vacunación pero no han prohibido verlo por celular”. El objetivo de solicitar el carné de vacunación al ingresar, es incentivar el proceso de vacunación obligatorio en el país, pero si dejamos huérfana la idea, la sabiduría criolla más la pereza mental no pierden la oportunidad. Escanear un documento no es ciencia y compartir dicha imagen cientos de veces, tampoco. En situaciones similares, bien puede requerirse la cédula de ciudadanía para comparar datos.

El viernes acompañé a mi sobrino a un trámite en Fiscalía y quien lo atendió no usaba mascarilla debido a que “tiene oficina cerrada y tres cactus que la protegen”; allí hay un letrero señalando la exigencia de usar mascarillas pero tal disposición no cobija a los servidores judiciales. La protección debe entenderse que es de dos vías, recordemos que al virus no se lo ve a simple vista, sino con microscopio y cuando ya infectó a alguien.

Ec. Marysol del Castillo