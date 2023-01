Las leyes se hicieron para cumplirlas

Las leyes de un país deben, tienen que ser redactadas, revisadas y luego aprobadas por un cuerpo colegiado, que es aquel que pone su conformidad con vistos buenos y firmas de responsabilidad, principalmente abogados que conocen todo tipo de leyes y cuerpos legales, para poner su OK final, antes de su publicación en el Registro Oficial. Ese control de calidad a todo lo escrito no debe dejar y poner en tela de duda y de juicio todo lo dicho, escrito y aprobado. ¿Hecha la ley, hecha la trampa? ¡Cómo se burlaron de la famosa ley de elecciones o Código de la Democracia los politiqueros de este país! Candidatos a alcaldes, prefectos y otras dignidades lanzaron su publicidad en radio, prensa y TV, hicieron y pusieron vallas publicitarias y pintarrajearon la ciudad cuando no estaban autorizados a hacerlo según la ley por las fechas estipuladas. Ej.: el puente de la Unidad Nacional. Por otro lado, el Cpccs parece telenovela de esas que se repiten reiteradamente en TV. No nombran autoridades en el tiempo que tienen que hacerlo por obligación porque internamente están peleados sus integrantes. ¿A nosotros los ciudadanos comunes esto último qué nos importa o interesa? Lo mismo pasa con el nombramiento del presidente del Consejo de la Judicatura: más de un año y no es nombrado el titular. Y la Asamblea, que tiene 6% de aceptación y credibilidad, no posesiona aún, porque ya está nombrado el nuevo superintendente de Bancos titular. ¿Se burlan de las leyes, de todo lo escrito? ¿O las leyes fueron mal redactadas a propósito?

Roberto Flores