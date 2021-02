Lasso es el primer interesado en que se cumpla el acuerdo

El 18 de febrero la página web del CNE informó que habiéndose computado el 99,98 % de las actas y faltando 7 por contabilizar, Guillermo Lasso le saca al candidato de Pachakutik, Yaku Pérez, más de 33.000 votos de diferencia por lo cual estará en segunda vuelta. Sin embargo, el día de las elecciones la presidente del CNE, con base en una muestra de tan solo 1.800 votantes anunció al país de manera irresponsable que el candidato Pérez había quedado segundo. Los hechos se han encargado de desvirtuar semejante aseveración. Esas declaraciones crearon un ambiente de desconfianza en los resultados. Ante esta situación, Lasso atendió a una invitación formulada por el candidato Pérez para asistir a una reunión en el CNE de Quito ante observadores internacionales y miembros del CNE para llegar a un acuerdo y solucionar el problema creado por la Sra. Atamaint. El acuerdo al que se llegó fue: por iniciativa de Lasso, abrir el 100 % de las urnas de Guayas y el 50 % de las urnas de 16 provincias. Las urnas se seleccionarían de manera aleatoria (por sorteo) y su cómputo sería contable, es decir no habría ninguna proyección estadística. El país recibió con beneplácito el acuerdo. De manera sorpresiva el candidato Pérez, al día siguiente de la reunión, 13 de febrero, envió una comunicación a la Sra. Atamaint manifestándole: “Adjunto detalle de las urnas que solicitamos la apertura para su cotejamiento y reconteo…”. Es decir, el candidato Pérez violó el acuerdo al solicitar que se abran urnas que él había escogido, haciendo caso omiso al proceso aleatorio acordado entre las partes. Ante esta situación, Lasso, al día siguiente, 14 de febrero, entregó al presidente del CNE de la provincia de Santa Elena (Lasso se encontraba en esa provincia por carnaval) una comunicación impugnando la pretensión del candidato Pérez y ratificándose en que se abra el 100 % de urnas de Guayas y 50 % de las provincias de la Costa y Pichincha, donde el candidato Pérez tiene dudas sobre los resultados. Con el resto de provincias, Lasso manifiesta que está de acuerdo con los resultados que le dan a Pérez amplia diferencia, por lo cual resulta pérdida de tiempo volver a contar los votos. Eso sí, hace énfasis en que la selección de las urnas debe hacerse por sorteo y no a dedo con las actas escogidas por el candidato de Pachakutik. Por tanto, no ha habido marcha atrás por parte de Lasso como quieren hacer creer sus opositores. Quién rompió el acuerdo de manera arbitraria fue el candidato Pérez, al solicitar al CNE unilateralmente, que se abran las urnas por él seleccionadas. Solicito a la prensa nacional que se haga conocer esta comunicación para desvirtuar las acusaciones en el sentido de que Lasso está dando marcha atrás con lo acordado. Todo lo contrario, él es el primer interesado en que se dé cumplimiento cabal al acuerdo.

Jorge Gallardo Zavala