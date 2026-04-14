Jorge Glas: Evasión de Prisión, Corrupción y la Inacción de la Fiscalía en Ecuador

Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, en el centro de la controversia por su intento de evasión de prisión con la complicidad de la Embajada de México.Archivo

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Llama mucho la atención que en estos tiempos por parte del gobierno de Colombia, que no es otra cosa que un recadero de la corrupción, diga que Jorge Glas es un perseguido político, incluso cuando hace dos años quiso evadir la prisión refugiándose en la Embajada de México en Ecuador, con la complicidad del titular y de los servidores de esa representación diplomática.

Ante este hecho que conmocionó a varios países de Latinoamérica, la Fiscalía se quedó corta hasta la presente fecha, porque se ha olvidado de que en el Código Integral Penal COIP, existe el artículo 274 que tipifica y sanciona ese intento como evasión y dispone lo siguiente: “La persona que por acción u omisión permita que un privado de la libertad se evada del centro de privación de libertad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si el sujeto activo del delito es una o un servidor público, la pena será de tres a cinco años de privación de libertad…”.

Glas cometió este delito al evadirse de la cárcel para refugiarse en la Embajada de México para luego salir del país, con la complicidad de los representantes y servidores de esa embajada, que no logró por la oportuna intervención del Gobierno Nacional. ¿Y qué pasó con la Fiscalía que no hizo nada al respecto, cuando también Glas como sujeto activo del delito no fue procesado por evadir la prisión y refugiarse en esa Embajada? De este delito, la Fiscalía, ‘mutis’ por el foro.

Gustavo Chiriboga Castro