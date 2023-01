La infructuosa búsqueda de años viejos de corruptos

En días pasados, después de recorrer la calle 6 de Marzo, tratando de adquirir un monigote que represente la figura de algún político (alcalde, exalcalde, prefecto, asambleísta), jueces y fiscales; prófugos y condenados de la justicia, con el fin de quemarlos y, según creencia de vieja data, para que todo lo negativo se vaya, no vi ni uno solo, excepto muñecos en abundancia del actual presidente Guillermo Lasso.

¿Cómo es que no fabrican años viejos de tantos corruptos que han dejado al país en bancarrota? ¿Por qué no se ve a ningún juez y/o fiscal, que tanto daño han hecho a la sociedad, aflojando a pillastres y criminales, que han caotizado y sembrado terror en la ciudadanía? ¿Cómo no se ve por lo menos a un personaje que represente lo peor que existe dentro de las funciones del Estado, que es la Asamblea, que se ha pasado todo el año 2022 fraguando la caída del Gobierno, que prefirió irse de vacaciones y no aprobar una ley para fortalecer la seguridad ciudadana; que en vez de sumarse al progreso, escoge el camino torcido para aferrarse a los organismos de control y asegurar la impunidad de muchos que se organizaron para cometer los más grandes atracos de fondos públicos de la historia, frustrando el desarrollo del Ecuador, afectando a los más vulnerables de la sociedad, que carecen de lo más elemental para subsistir?

Fui a la 6 de Marzo en busca de un monigote que refleje la imagen de la alcaldesa y tener la satisfacción de prenderle fuego y así tener a una funcionaria purificada para el próximo año... pero nada... ni un solo muñeco.

¿Acaso, existió para los artistas que elaboran años viejos, la obligación de no fabricarlos?; o, ¿dichos artistas viven desvinculados de la realidad?

Feliz Año Nuevo, para usted, señor director y para todos quienes, con sus editoriales, contribuyen diariamente por el engrandecimiento del país.

Víctor Terán