“Higiene infantil con música: así funciona el recurso educativo ‘Nos lavamos las manos’”

Niños practican el correcto lavado de manos mediante una dinámica lúdica que combina aprendizaje y diversión.Imagen generada con IA

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El recurso educativo ‘Nos lavamos las manos’ fomenta hábitos saludables mediante música y narrativa visual, convirtiendo la higiene en una experiencia lúdica y motivadora para los niños.

El video enseña a eliminar bacterias con agua y jabón, guiando el frotado de manos hasta generar ‘burbujitas’, asegurando una limpieza adecuada antes de comer.

El docente puede usarlo mientras los estudiantes imitan los movimientos, reforzando la técnica de forma práctica.

Ritmo y rutina para una mejor higiene

El conteo rítmico establece una rutina eficaz y garantiza el tiempo necesario de higiene.

Se utilizan Gemini y Flow de Labs.google para crear y animar imágenes, logrando un alto impacto visual.

Estas herramientas favorecen un aprendizaje inmersivo y actual.

El recurso está disponible en el canal de YouTube del suscrito, demostrando cómo la innovación promueve la salud infantil.

Roberto Camana-Fiallos