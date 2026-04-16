Ecuador: el tiempo de cambiar la política y elegir candidatos serios y preparados

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Terminó el feriado y retomamos nuestras actividades habituales. Seguir soportando con paciencia (que a veces se agota) los embates de la política, un asunto que, como ecuatorianos, nos preocupa. Las candidaturas, propagandas, ofertas y tenebrosos e increíbles ‘pactos’, están a la orden del día, atiborrados de falsas promesas que no se cumplen pero que nos hacen ilusionar y albergar la esperanza de días mejores para la patria.

Es hora de que se reduzcan los partidos políticos, se revisen hojas de vida, antecedentes, preparación, etc. y se dé paso solo a gente seria, idónea, inteligente, honesta, con vastos conocimientos administrativos; con ello Ecuador no solo estaría ahorrando millones de dólares sino también seleccionando y dando cabida a los mejores representantes para optar por las diferentes candidaturas seccionales y nacionales. ¿Por qué nuestro país no progresa y nos vemos siempre envueltos en esta maraña de politiquería barata? ¿Será porque nuestros gobernantes no toman al toro por los cuernos y tratan de modificar, de una vez por todas, estas absurdas leyes y ordenanzas redactadas y escritas a gusto y satisfacción de sus ejecutores que, obedeciendo consignas persiguen, sin duda, nefastos intereses personales o partidistas que no van precisamente en beneficio del país.

Que sea un llamado a la conciencia de los involucrados en este ámbito en pro de los intereses nacionales.

Fabiola Carrera Alemán