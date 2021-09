Herencia de gobiernos anteriores

No entiendo cómo mis conciudadanos eligieron al gobernante anterior. Prometió casas y empleos y no cumplió, que iba a acabar con la corrupción con su famosa frase: “cirugía mayor” y nunca lo hizo. Se rodeó de ineptos, corruptos, solapadores y poca gente capaz, que no tenían idea de lo que significaba estar al frente de una entidad pública, sin conocimientos de principios básicos de administración para: ministerios, hospitales y otras entidades públicas; además de gente reciclada del más corrupto y nefasto gobierno que tuvo este país por 10 años, del que hasta ahora salen a flote negociados por obras mal hechas, con despilfarro de dinero y que están deteriorándose, pues muchas de ellas quedaron inconclusas; entidades públicas están al borde de la quiebra por falta de asignaciones presupuestarias; el Estado les debe dinero y algunos rubros ya no fueron considerados para el siguiente ejercicio fiscal. Este ex primer mandatario ya se fue del país. Los dos últimos gobiernos dejaron un gran hueco fiscal que aún no se puede cubrir. Todos los meses se tiene que atender a la burocracia dorada que dejaron. El presidente actual dijo en una entrevista de TV más o menos así: “Encontramos 890 personas trabajando en la Presidencia, estamos en 600 ahora y aspiramos llegar a 450 a fines de este año”. Para muestra un botón. ¿Requiere tanto personal el Palacio de Carondelet?

Roberto Flores