No hay trabajo para los obreros de Milagro

Los trabajadores de nuestro cantón están sin trabajo debido a que en muchos casos han sido cancelados por cuanto en la actualidad no existen inspectores de Trabajo y del IESS, que visitaban diariamente a las fábricas y con ello se daban cuenta de cómo estaban funcionando. Algunas fábricas han sacado a los obreros ecuatorianos para reemplazar con gente de Venezuela, colombianos y peruanos. No les pagan los sueldos que les corresponden y no los afilian al seguro y ello les da más ganancia a las empresas.

Tengo algunos amigos que son ebanistas, albañiles, gasfiteros, etc., que arreglan cocinas a gas, etc., y están sin trabajo. También están siendo reemplazados por obreros extranjeros que cobran a mitad de precios y por eso tenemos bastante obreros sin poder llevar los alimentos a su familia. Tal es el caso de un amigo albañil que tenía el contrato de construir una casa en diez mil dólares; un venezolano se le atravesó y lo va hacer a la mitad del precio.

Más que todo en esta época de Navidad y Año Nuevo están desesperados, ya que están sin trabajo y así no saben cómo resolver su problema familiar, en especial el de cómo llevar los alimentos a su hogar.

Algunos piensan ir a hacer un préstamo al Banco de Fomento, ya que el Gobierno esta ofreciendo cinco mil dólares a 30 años, pero se preguntan cómo podrán pagar esta deuda sin tener trabajo. Ellos esperan que el Gobierno, por medio del Ministerio de Trabajo, envíe a los inspectores de Trabajo a las empresas y saquen a los extranjeros para con ello lograr que los ecuatorianos tengan empleo.

Gualberto Arias Bonilla