El Guayaquil que queremos

El señor alcalde Aquiles Álvarez en la práctica no fue elegido por el patrocinio de Rafael Correa, sino por los detractores de la alcaldesa y prefecta, y la división del partido, entre otras cosas por su gestión en la ATM, el caballo de Troya que Correa le entregó a Nebot el 1 de agosto del 2015. Fue la crónica de una muerte anunciada, con multas exorbitantes, y radares tramposos.

La esperanza de los guayaquileños es la admiración que el alcalde tiene por la gestión de León Febres-Cordero. El tiempo lo dirá, los guayaquileños no queremos volver al pasado que León Febres-Cordero encontró en Guayaquil. León nos entregó una ciudad limpia y ordenada, con una administración eficiente, que Nebot mantuvo hasta que terminó su administración. Los guayaquileños queremos una ciudad limpia y ordenada, no queremos desorden en ella, ni en el Malecón 2000. El nuevo proyecto de dividir la administración municipal en 16 distritos nos preocupa muchísimo pues es posible que el remedio sea peor que la enfermedad. ¿Los impuestos de los 16 distritos lo hacen rentable?, porque a más de aumentar la burocracia los problemas siempre regresarán a la administración central. Lo más grave de todo sería volver a los 3.000 pipones que León Febres-Cordero encontró, a las tarimas, a las fundas de comida, etc. ¡Los guayaquileños no queremos volver al pasado!

Juan Orús Guerra