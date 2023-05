Guayaquil fue puerto limpio

Vivo en Urdesa Central y es lamentable lo sucias que lucen las aceras. La basura la sacan a deshora y en fundas no apropiadas. Vivo en un primer piso alto y antes de ingresar a la escalera tenemos que echarle alcohol a las suelas de los zapatos, porque sino todo lo que hemos pisado lo entraríamos a la casa. Se han perdido los valores de solidaridad, limpieza y amor por Guayaquil. No importa botar la cáscara de guineo en el piso, lo que además puede causar un accidente. Sacan las mascotas a pasear y no recogen lo que ellas hacen a su paso. Que el alcalde Aquiles Alvarez piense en la clase media; somos la clase más luchadora, los que pagamos impuestos que no se ven reflejados en obras, y la gran mayoría, adultos mayores.

Laura Gómez Serrano