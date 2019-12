La política es la ciencia social más importante que existe. Sus profesionales son los politólogos, académicos y científicos. Es lamentable que exista un bajo nivel de la filosofía en los gobernantes, vale aclarar que la política es el arte de gobernar.

Quiero aportar con pensamientos que también los llaman citas, sutilezas, máximas, los cuales constituyen un material pedagógico extraordinario, mejorando la calidad de la educación. Por eso me permito elaborar pensamientos que son de tiro y retiro esenciales.

Por ejemplo: “nadie habla como escribe, nadie escribe como habla”; “los políticos deben ser honestos, los honestos deben ser políticos”; “los filósofos deben ser gobernantes, los gobernantes deben ser filósofos”; “no todo lo justo es legal, ni todo lo legal es justo”; “en todo triunfo existe una derrota, en toda derrota existe un triunfo”; “cuando se gana, algo se pierde, cuando se pierde, algo se gana”; “es agradable ser importante, pero más importante es ser agradable”; “ el que no vive para servir, no sirve para vivir”; “nosotros le ganamos a la vida, o la vida nos gana a nosotros”; “hay que convertir a los estudiantes en extraordinarios maestros, y a los maestros en permanentes estudiantes”; “el que respeta no adula, el que adula no respeta”; “hay que ponerle vida a los años y no años a la vida”; “no se puede matar al tiempo, es el tiempo el que nos mata”; haz el bien y te sentirás bien, haz el mal y te sentirás mal”; “ la reflexión debe ser filosófica, la filosofía debe ser reflexiva”.

Lic. Ricardo Ordóñez Jaramillo