El dolor por su muerte, nos golpeó profundamente. No hace mucho tiempo le pedí por medios impresos que tome la bandera de lucha de los jubilados que tenemos sueldos bajos. Él nos puso en conocimiento a través de sus investigaciones por medio de la revista Vanguardia, Plan V, Periodismo de investigación, libros y las denuncias efectuadas en diferentes medios, desde aproximadamente 2010, de los sonados casos de corrupción desde 2007 hasta hace pocos días. Por él, algunos están sentenciados y también fuera del país. El mostró a través de su Twitter comentarios y fotos de diversos corruptos, narcotraficantes, captadas con miembros del partido que ha entontecido a muchas familias ecuatorianas. La de los tetones fue un porotazo. Resultó incómodo para muchos y en la reciente campaña presidencial parecía ser la piedra en el zapato de todas las lacras; y no pactaría con las mafias que nos gobiernan. El llanto me impulsa a escribir dándote gracias por tu accionar, ejemplo de valentía que ojalá termine por sepultar para siempre a esa tendencia que ha hecho mucho mal a los ecuatorianos. Nadie puede negar que por culpa de los “revolucionarios” hemos llegado hasta el abismo criminal, al punto de estar enjaulados en nuestro propio hogar. A tu homenaje, tu misma lista tendrá mi preferencia y la de muchos familiares. ¡Fernando! Gracias, derrota a todos los vivos y trasciende a nivel mundial.

Jorge William Tigrero Quimí