La familia, el mejor proyecto

El mejor proyecto que podemos tener es nuestra familia: papá, mamá e hijos. Y una vez que lo tenemos, hay que ponerlo en marcha. Siempre hay que alimentarlo. Para los esposos: nunca puede faltar un 'te amo' cada día. Si no se ha acostumbrado a decirlo, comience hoy día. En una semana ya no se olvidará de mencionarlo nunca. Pero al amor hay que alimentarlo. No podemos olvidarnos de que en el matrimonio lo más importante son los esposos: papá y mamá. ¿Los hijos? Desde luego, pero hay que alimentar el fuego del matrimonio, que lo constituyen él y ella. Y luego volcarnos a los hijos. Engreírlos, jugar mucho con ellos, conversar, corregirlos, pero sin insultos ni golpes; consolarlos, y alegrarse con sus triunfos y logros. Que ellos tengan el pleno convencimiento de que cuando necesiten quienes los ayuden, su padre y su madre van a estar allí, animándolos, poniendo el hombro cuando lloren o tengan un fracaso. No hay nada que llene más al ser humano que la familia. Cuídela, aliméntela con actos de amor, rece cada día por los miembros de su hogar, esfuércese. No hay mejor ejemplo para un hijo que ver a su padre y a su madre esforzándose por lograr algo, aunque en el intento no les vaya tan bien. Una pequeña carta de orientación familiar. Llévela a su vida.

Mario Monteverde Rodríguez