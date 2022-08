No existe el derecho de castigar

Desde el día siguiente de la sentencia en firme en contra del Sr. Correa se debió iniciar el trámite de extradición para traerlo al país a cumplir la sanción, en nombre del derecho de castigar que se reserva para sí el Estado ecuatoriano. No hay ‘lawfare’, eso es falso y es un terminajo que intenta explicar una situación especial del ciudadano procesado y declarado responsable como signo de venganza pública (¡!). Este término puede servir para cualquier otro ciudadano y pese a ello no se lo usa. La extradición es una fase importante para iniciar el castigo del reo. Se lo hace con mucha frecuencia entre la mayor parte de países. Llama la atención que este paso se lo dio un año después de estar en el cargo el presidente de la Corte Nacional. ¿Por qué no se lo hizo antes? El Sr. Correa tiene más logística que el Estado ecuatoriano a nivel internacional. Todos le creen y nadie tiene la osadía de contradecirlo. Eso parece que sucedió en el caso ecuatoriano. Hay miedo a su reacción y más aún ahora que controla la Asamblea, en donde se mezclan el agua y el aceite. Por ahora, nada se informa sobre lo que está ocurriendo con este paso netamente administrativo. ¿Por qué? Llanamente el Sr. Correa está por encima de la ley y la ley es un documento anacrónico mojado en la tempestad de las groserías, insultos y atentados por doquier que se dan diariamente.

Dr. Francisco Bayancela González