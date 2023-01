Escasez de medicinas

Los ecuatorianos recordamos que en el mensaje a la nación que el presidente Lasso presentó el 24 de mayo de 2022 a la Asamblea, afirmó, al hablar sobre el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en hospitales públicos y casas de salud del IESS, que en pocos días los pacientes deberían acercarse con sus recetas a las farmacias a retirar sus medicinas para aliviar su salud, agravada por la falta de aquellas, sobre todo tratándose de enfermedades graves. Han transcurrido más de siete meses y el desabastecimiento de las medicinas sigue igual, con el desaliento de los enfermos que han perdido la esperanza de recuperar la salud por la falta de medicinas, que se entendía, de conformidad con la palabra del presidente, en 15 o 30 días a más tardar, después del 24 de mayo del 2022, se facilitaría su disponibilidad porque se sobrentendía que habría ya el stock suficiente de medicamentos necesarios. No desconfiamos de la palabra del presidente, pero entendemos que se encuentra rodeado de funcionarios incompetentes que le pintan situaciones fuera de la realidad y que no hacen nada para que sus ofrecimientos se cumplan y no dejen en el aire su palabra; o de asesores que no conocen la realidad y le dejan decir cualquier barbaridad, como la de demoler el edificio de la Escuela Superior de Policía donde ocurrió el crimen de la abogada Bernal. El presidente está obligado a reorganizar su gabinete, desde ministros hasta mandos medios, que boicotean las decisiones presidenciales.

Gustavo Chiriboga Castro