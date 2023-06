Envejecimiento con glamur

Envejecer es un proceso obligatorio, como cuando asistimos a las urnas a depositar nuestro voto por un mejor país. Es decir, es una etapa final del ciclo de vida humano, inexorable. La vida es para disfrutarla, no para llenarla con sacos de dinero; ese dinero a la larga terminará en el saco. Envejecer y hacerse mayor no es necesariamente madurar; pero si lo haces con glamur puede ser fantástico. La dignidad humana es ser un individuo que siente respeto por sí mismo y se valora, y al mismo tiempo es respetado y valorado. Cada persona es un ser único e irrepetible. Nuestra dignidad se manifiesta por medio de la inteligencia, la conciencia, la moral y la libertad. La dignidad es un don pero también una tarea. El hecho de convivir en el mundo, con más gente, se llama dimensión socia. Nos proyecta solidaridad con los demás para dar y recibir sin esperar nada a cambio. Es una satisfacción universal de cada persona. Ese decoro no todos lo poseemos, mucho menos los charlatanes, pelafustanes, impresionadores de cuello blanco, necios y solapados. Envejecer sin escaras en la conciencia es el mejor remedio de vida.

Javier Valarezo Serrano